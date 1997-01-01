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*Purson*



26 апр 2017 : 		 PURSON объявили о распаде

9 дек 2015 : 		 Новый альбом PURSON выйдет в марте

2 окт 2015 : 		 Видео с текстом от PURSON

31 мар 2015 : 		 PURSON на SPINEFARM

10 мар 2013 : 		 Новое видео PURSON

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PURSON объявили о распаде

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После пятилетней карьеры и выпуска двух студийных альбомов, британская психоделик/стоунер-рок команда PURSON объявила о распаде. Творческий лидер коллектива, Rosalie Cunningham, объяснила это решение желанием удариться в сольную карьеру, где она хочет исследовать гораздо более независимый и свободный DIY-подход к сочинению музыки.

На прощание группа и Spinefarm Records опубликовали в сети последний сингл PURSON, "Chocolate Money" - его можно приобрести в iTunes.

PURSON Call It Quits; Release Final Single вЂњChocolate MoneyвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

stas.sychev
26 апр 2017, 13:21		ну вот... Ещё одна интересная команда распалась. DIY-подход.. Это что?

Darkside.ru MemberStarbreaker
26 апр 2017, 13:29		stas.sychev

https://ru.wikipedia.org/wiki/DIY


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