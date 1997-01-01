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PURSON объявили о распаде
После пятилетней карьеры и выпуска двух студийных альбомов, британская психоделик/стоунер-рок команда PURSON объявила о распаде. Творческий лидер коллектива, Rosalie Cunningham, объяснила это решение желанием удариться в сольную карьеру, где она хочет исследовать гораздо более независимый и свободный DIY-подход к сочинению музыки.
На прощание группа и Spinefarm Records опубликовали в сети последний сингл PURSON, "Chocolate Money" - его можно приобрести в iTunes.
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stas.sychev
Starbreaker
https://ru.wikipedia.org/wiki/DIY
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