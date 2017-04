сегодня



Новое видео HELKER HELKER опубликовали официальное видео на песню “Empty Room”, которая взята из нового альбома "Firesoul", выход которого намечен на пятое мая на AFM Records. Клип можно просмотреть ниже.



Трек-лист:



“Genesis” (Intro)

“Fight”

“For All The Eternity”

“Playing With Fire”

“The One”

“Where You Belong”

“You Are In My Heart”

“Empty Room”

“Leaving Out The Ashes”

“Stay Away”

“Break Your Chains”

“Firesoul”



Bonus tracks:



“Rise Or Fall”

“Neon Knights”













