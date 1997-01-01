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*Helker*



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7 мар 2017 : 		 Новый альбом HELKER выйдет весной

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15 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома HELKER

10 фев 2013 : 		 Новое видео HELKER

15 дек 2012 : 		 HELKER на AFM RECORDS

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Новое видео HELKER

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HELKER опубликовали официальное видео на песню “Empty Room”, которая взята из нового альбома "Firesoul", выход которого намечен на пятое мая на AFM Records. Клип можно просмотреть ниже.

Трек-лист:

“Genesis” (Intro)
“Fight”
“For All The Eternity”
“Playing With Fire”
“The One”
“Where You Belong”
“You Are In My Heart”
“Empty Room”
“Leaving Out The Ashes”
“Stay Away”
“Break Your Chains”
“Firesoul”

Bonus tracks:

“Rise Or Fall”
“Neon Knights”

HELKER Release вЂњEmpty RoomвЂќ Music Video





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