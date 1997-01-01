Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [52]
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [30]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*
[= ||| все новости группы



*Sacred Oath*



26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

4 апр 2013 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае

16 май 2012 : 		 Новое видео SACRED OATH

21 июл 2011 : 		 Новое видео SACRED OATH

23 окт 2010 : 		 Новый сингл SACRED OATH

7 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SACRED OATH

26 сен 2010 : 		 Новая песня SACRED OATH

22 дек 2008 : 		 Новый альбом от SACRED OATH

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от SACRED OATH

*
zoom
*
* *
SACRED OATH опубликовали в сети официальное видео с текстом к композиции “Twelve Bells” - ролик можно просмотреть ниже. Этот заглавный трек взят из грядущего альбома “Twelve Bells”, который должен увидеть свет 12 мая.

SACRED OATH Debuts вЂњTwelve BellsвЂќ Lyric Video




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 89

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Firewind Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом