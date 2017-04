сегодня



Новый диск VOODOO SIX выйдет в сентябре VOODOO SIX объявили о выходе своего четвёртого студийного альбома - пластинка, получившая название "Make Way For The King", будет выпущена на лейбле Cadiz Music 8 сентября.



Диск был записан в Лос-Анджелесе в 2017 году под руководством продюсера Tom Fletcher'a (SUICIDAL TENDENCIES, OZZY OSBOURNE, STEVE LUKATHER, YES, JEFF BECK, SCORPIONS, TOTO). Альбом станет первым релизом команды с их новым вокалистом Nik Taylor-Stoakes'ом.



Трек-лист:



01. Electric

02. Make Way For The King

03. Let Me Walk

04. Falling Apart

05. Riot

06. Amen

07. Until The End

08. Release The Hounds

09. The Choking

10. Walk A Mile

11. Wasteland

12. Swept Aside











+0 -0



просмотров: 133