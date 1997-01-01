2 июл 2017



Концертное видео RPWL “Misguided Thought”, концертное видео RPWL, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент нового релиза "A New Dawn", запись которого проходило на выступлении тридцать первого октября 2015 года.











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