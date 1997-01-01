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*RPWL*



2 июл 2017 : 		 Концертное видео RPWL

2 апр 2014 : 		 Новый альбом RPWL доступен для прослушивания

19 мар 2014 : 		 Новая песня RPWL

19 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома RPWL

20 янв 2014 : 		 Новый альбом RPWL выйдет в марте

2 июл 2013 : 		 Обложка нового DVD RPWL

23 янв 2012 : 		 RPWL выпустят новый альбом в марте

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|||| 2 июл 2017

Концертное видео RPWL

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“Misguided Thought”, концертное видео RPWL, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент нового релиза "A New Dawn", запись которого проходило на выступлении тридцать первого октября 2015 года.

RPWL Release Official Live Video For вЂњMisguided ThoughtвЂќ




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