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*Loviatar*



2 июл 2017 : 		 Видео с текстом от LOVIATAR

25 июн 2017 : 		 Новая песня LOVIATAR

9 июн 2017 : 		 LOVIATAR на Prosthetic Records

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|||| 2 июл 2017

Видео с текстом от LOVIATAR

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LOVIATAR опубликовали официальное видео с текстом на песню “Discordant (Stygian Wyrm Part II)”, которая взята из выходящего двадцать восьмого июля альбома "Loviatar".

CanadaвЂ™s LOVIATAR Streaming New Track вЂњDiscordant (Stygian Wyrm Part II)вЂќ; Lyric Video






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