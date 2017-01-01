2 июл 2017



Видео с текстом от LOVIATAR LOVIATAR опубликовали официальное видео с текстом на песню “Discordant (Stygian Wyrm Part II)”, которая взята из выходящего двадцать восьмого июля альбома "Loviatar".















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