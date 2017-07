сегодня



Гитарист BANG TANGO , ZFM в новом хорроре Drew Fortier, известный как режиссёр фильма Attack of Life: The Bang Tango Movie, а также гитарист BANG TANGO, объявил о том, что примет участие в новом эротическом хорроре "Her Name Was Christa". Buffalora Entertainment Group постараются ответить на вопрос, если ли секс после смерти. Премьера фильма намечена на день святого Валентина. В съёмках фильма впервые за двадцать лет примут участие звезды Bloodletting и Polymorph, James L. Edwards и Ariauna Albright.









