Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE

Исполнение композиции “I Will Be King” , взятое из нового концертного релиза KISSIN' DYNAMITE "Generation Goodbye - Dynamite Nights", доступно для просмотра ниже.
KISSIN' DYNAMITE выпустят первый в десятилетней истории группы концертный альбом "Generation Goodbye - Dynamite Nights". Материал увидит свет 14 июля на AFM Records в изданиях двух видов: DVD/2CD и Bluray/2CD. Концерт был записан 3 декабря прошлого года в Штуттгарте (Германия) в рамках турне, посвященного выходу пятого студийного альбома коллектива "Generation Goodbye" (2016).
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