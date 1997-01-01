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*Kissin' Dynamite*



10 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE

17 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE

27 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE

7 май 2017 : 		 Концертный релиз KISSIN' DYNAMITE выйдет летом

11 авг 2016 : 		 Вокалист KISSIN' DYNAMITE исполняет песню про покемонов

4 июл 2016 : 		 Видео с текстом от KISSIN' DYNAMITE

27 июн 2016 : 		 Сэмплы нового альбома KISSIN' DYNAMITE

17 июн 2016 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

27 май 2016 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

14 май 2016 : 		 KISSIN' DYNAMITE обнародовали трек-лист нового альбома

28 апр 2016 : 		 Обложка и дата релиза нового альбома KISSIN' DYNAMITE

17 дек 2015 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

22 ноя 2015 : 		 Новый альбом KISSIN' DYNAMITE выйдет в 2016

28 дек 2014 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

9 сен 2014 : 		 Видео с текстом от KISSIN' DYNAMITE

26 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома KISSIN' DYNAMITE

1 авг 2014 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

3 фев 2014 : 		 Название нового альбом KISSIN‘ DYNAMITE

10 окт 2012 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

24 апр 2012 : 		 Новый альбом KISSIN' DYNAMITE доступен для прослушивания

22 янв 2012 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

4 фев 2010 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на новом альбоме KISSIN' DYNAMITE

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Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE

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Исполнение композиции “I Will Be King” , взятое из нового концертного релиза KISSIN' DYNAMITE "Generation Goodbye - Dynamite Nights", доступно для просмотра ниже.

KISSIN' DYNAMITE выпустят первый в десятилетней истории группы концертный альбом "Generation Goodbye - Dynamite Nights". Материал увидит свет 14 июля на AFM Records в изданиях двух видов: DVD/2CD и Bluray/2CD. Концерт был записан 3 декабря прошлого года в Штуттгарте (Германия) в рамках турне, посвященного выходу пятого студийного альбома коллектива "Generation Goodbye" (2016).

KISSIN' DYNAMITE - вЂњI Will Be KingвЂќ Live Clip From Generation Goodbye






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