Новое видео APOTHESARY "You’ve Met With A Terrible Fate, Haven’t You", новое видео группы APOTHESARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Accept Loss Forever", выпущенного седьмого июля.



Трек-лист:



“Sensory Overload”

“Two-Minute Hate”

“1976”

“Elizabeth”

“Accept Loss Forever”

“Making Up For Lost Time”

“You’ve Met With A Terrible Fate, Haven’t You”

“Knight”

“Woodland Critter Christmas”

“Tempest (Even Tide)”

“Expressionless Me”













