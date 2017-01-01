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*Apothesary*



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Новое видео APOTHESARY

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"You’ve Met With A Terrible Fate, Haven’t You", новое видео группы APOTHESARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Accept Loss Forever", выпущенного седьмого июля.

Трек-лист:

“Sensory Overload”
“Two-Minute Hate”
“1976”
“Elizabeth”
“Accept Loss Forever”
“Making Up For Lost Time”
“You’ve Met With A Terrible Fate, Haven’t You”
“Knight”
“Woodland Critter Christmas”
“Tempest (Even Tide)”
“Expressionless Me”

Exclusive: APOTHESARY Premier вЂњYouвЂ™ve Met With A Terrible Fate, HavenвЂ™t You?вЂќ Video





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