Новое видео APOTHESARY

"You’ve Met With A Terrible Fate, Haven’t You", новое видео группы APOTHESARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Accept Loss Forever", выпущенного седьмого июля.
Трек-лист:
“Sensory Overload”
“Two-Minute Hate”
“1976”
“Elizabeth”
“Accept Loss Forever”
“Making Up For Lost Time”
“You’ve Met With A Terrible Fate, Haven’t You”
“Knight”
“Woodland Critter Christmas”
“Tempest (Even Tide)”
“Expressionless Me”
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