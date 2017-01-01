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*Anthropic*



26 июл 2017 : 		 Новая песня ANTHROPIC

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|||| 26 июл 2017

Новая песня ANTHROPIC

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“Blacked Out”, новая песня группы ANTHROPIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на одиннадцатое августа на Horror Pain Gore Death Productions:

“Blacked Out”
“What's Inside”
“Nothing Left”
“Next Fix”
“Vengeance”
“Leader Of None”
“Avaristic Plague”

ANTHROPIC To Release Self-Titled EP In August; вЂњBlacked OutвЂќ Track Streaming




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