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Anthropic







26 июл 2017 : Новая песня ANTHROPIC



26 июл 2017



Новая песня ANTHROPIC “Blacked Out”, новая песня группы ANTHROPIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на одиннадцатое августа на Horror Pain Gore Death Productions:



“Blacked Out”

“What's Inside”

“Nothing Left”

“Next Fix”

“Vengeance”

“Leader Of None”

“Avaristic Plague”











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