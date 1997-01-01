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*Circus Maximus*



27 июл 2017 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CIRCUS MAXIMUS

20 июн 2017 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CIRCUS MAXIMUS

1 июн 2017 : 		 Концертный релиз CIRCUS MAXIMUS выйдет летом

14 мар 2016 : 		 Новое видео CIRCUS MAXIMUS

26 фев 2016 : 		 Новая песня CIRCUS MAXIMUS

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CIRCUS MAXIMUS

21 янв 2016 : 		 Новая песня CIRCUS MAXIMUS

19 янв 2016 : 		 Делюкс-издание CIRCUS MAXIMUS выйдет в марте

18 дек 2015 : 		 Новый альбом CIRCUS MAXIMUS выйдет в марте

11 авг 2015 : 		 CIRCUS MAXIMUS начнут запись в августе

6 июн 2013 : 		 Новое видео CIRCUS MAXIMUS

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома CIRCUS MAXIMUS

3 май 2012 : 		 EPK от CIRCUS MAXIMUS

28 апр 2012 : 		 Новый сингл CIRCUS MAXIMUS

18 апр 2012 : 		 Детали нового альбома CIRCUS MAXIMUS

20 окт 2010 : 		 CIRCUS MAXIMUS начали запись нового альбома

1 июн 2007 : 		 CIRCUS MAXIMUS: подробности релиза 'Isolate'

18 ноя 2005 : 		 CIRCUS MAXIMUS разошлись с клавишником

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|||| 27 июл 2017

Фрагмент нового концертного релиза CIRCUS MAXIMUS

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Исполнение композиции “Architect Of Fortune”, взятое из нового концертного релиза CIRCUS MAXIMUS "Havoc In Oslo", доступно для просмотра ниже.

CIRCUS MAXIMUS Streaming вЂњArchitect Of FortuneвЂќ Video From Upcoming Havoc In Oslo Live CD / DVD





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