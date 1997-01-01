SCANNER отмечают юбилей

Двадцать пятого августа на Massacre Records состоится релиз специальной компиляции SCANNER, "The Galactos Tapes", приуроченной к 30-летию творческой деятельности. Издание будет доступно в диджипаке на два диска: на первый диск войдет подборка песен из номерных альбомов, а на второй перезаписанный материал с Efthimios'ом Ioannidis'ом:
CD1 – Compilation
“Galactos”
“Warp 7”
“We Start It Tomorrow”
“Buy Or Die”
“Across The Universe”
“Puppet On A String”
“Innuendo” (Queen cover)
“F.T.B.”
“After The Storm”
“Terrion”
“Out Of Nowhere”
“The Law”
“Judge On The Run”
“Nevermore”
“Always Alien”
CD2 – Re-Recordings
“Warp 7”
“Puppet On A String”
“Across The Universe”
“Rubberman”
“Terrion”
“Wonder”
“Tollshocked”
“Sister Mary”
“Till The Ferryman Dies”
Перезаписанную версию “Warp 7” можно услышать ниже.
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