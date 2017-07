27 июл 2017



SCANNER отмечают юбилей Двадцать пятого августа на Massacre Records состоится релиз специальной компиляции SCANNER, "The Galactos Tapes", приуроченной к 30-летию творческой деятельности. Издание будет доступно в диджипаке на два диска: на первый диск войдет подборка песен из номерных альбомов, а на второй перезаписанный материал с Efthimios'ом Ioannidis'ом:



CD1 – Compilation

“Galactos”

“Warp 7”

“We Start It Tomorrow”

“Buy Or Die”

“Across The Universe”

“Puppet On A String”

“Innuendo” (Queen cover)

“F.T.B.”

“After The Storm”

“Terrion”

“Out Of Nowhere”

“The Law”

“Judge On The Run”

“Nevermore”

“Always Alien”



CD2 – Re-Recordings

“Warp 7”

“Puppet On A String”

“Across The Universe”

“Rubberman”

“Terrion”

“Wonder”

“Tollshocked”

“Sister Mary”

“Till The Ferryman Dies”



Перезаписанную версию “Warp 7” можно услышать ниже.











