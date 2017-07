29 июл 2017



Новый альбом 36 CRAZYFISTS выйдет осенью 36 CRAZYFISTS выпустят новую работу, получившую название "Lanterns", двадцать девятого сентября на Spinefarm Records:



01. Death Eater

02. Wars To Walk Away From

03. Better To Burn

04. Damaged Under Sun

05. Sea And Smoke

06. Where Revenge Ends

07. Sleepsick

08. Bandage For Promise

09. Laying Hands

10. Below The Graves

11. Old Gold

12. Dark Corners















