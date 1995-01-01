Фраза, имя группы
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все новости группы
Kari Rueslåtten
14 авг 2017
:
Новое видео KARI RUESLÅTTEN
23 май 2017
:
Новое видео KARI RUESLÅTTEN
13 сен 2015
:
KARI RUESLATTEN вдохновил лидер NIGHTWISH
9 сен 2015
:
Новое видео KARI RUESLATTEN
15 апр 2014
:
Новое видео KARI RUESLATTEN
27 янв 2014
:
Новая песня KARI RUESLÅTTEN
15 янв 2014
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Новый альбом KARI RUESLÅTTEN выйдет в марте
13 сен 2013
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Новое видео KARI RUESLÅTTEN
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Лидер NIGHTWISH на новом сингле KARI RUESLÅTTEN: аудио
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Лидер NIGHTWISH на новом сингле KARI RUESLÅTTEN
14 авг 2017
Новое видео KARI RUESLÅTTEN
"Spellbound", новое видео Kari Rueslåtten, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 25 августа альбома "Silence Is The Only Sound"
+6
-3
(
4
)
and3223r
14 авг 2017, 19:21
Миленько. Источает умиротворение. Люблю её.
Hellg
14 авг 2017, 23:20
Да, красивая женщина. Но круче всего она была в The 3rd and the Mortal
and3223r
15 авг 2017, 01:11
Это бесспорно. И как женщина, и как "сладкоголосая сирена".
Хотя очень сильно (больше в музыкальном плане:)) понравились альбомы 1995 и 2002. Да все они милые.
Vodyanoy38
15 авг 2017, 01:49
Всё порадовало. И песня, и видео, и сама Кари.
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просмотров: 743
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and3223r
Hellg
and3223r
Хотя очень сильно (больше в музыкальном плане:)) понравились альбомы 1995 и 2002. Да все они милые.
Vodyanoy38
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).