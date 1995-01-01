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*Kari Rueslåtten*



14 авг 2017 : 		 Новое видео KARI RUESLÅTTEN

23 май 2017 : 		 Новое видео KARI RUESLÅTTEN

13 сен 2015 : 		 KARI RUESLATTEN вдохновил лидер NIGHTWISH

9 сен 2015 : 		 Новое видео KARI RUESLATTEN

15 апр 2014 : 		 Новое видео KARI RUESLATTEN

27 янв 2014 : 		 Новая песня KARI RUESLÅTTEN

15 янв 2014 : 		 Новый альбом KARI RUESLÅTTEN выйдет в марте

13 сен 2013 : 		 Новое видео KARI RUESLÅTTEN

9 сен 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH на новом сингле KARI RUESLÅTTEN: аудио

3 авг 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH на новом сингле KARI RUESLÅTTEN

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|||| 14 авг 2017

Новое видео KARI RUESLÅTTEN

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"Spellbound", новое видео Kari Rueslåtten, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 25 августа альбома "Silence Is The Only Sound"

Former THE 3RD AND THE MORTAL Vocalist KARI RUESLГ…TTEN Releases New "Spellbound" Video; New Album Available For Pre-Order




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

and3223r
14 авг 2017, 19:21		Миленько. Источает умиротворение. Люблю её.

Hellg
14 авг 2017, 23:20		Да, красивая женщина. Но круче всего она была в The 3rd and the Mortal

and3223r
15 авг 2017, 01:11		Это бесспорно. И как женщина, и как "сладкоголосая сирена".
Хотя очень сильно (больше в музыкальном плане:)) понравились альбомы 1995 и 2002. Да все они милые.

Vodyanoy38
15 авг 2017, 01:49		Всё порадовало. И песня, и видео, и сама Кари.


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