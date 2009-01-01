20 авг 2017



Изменения в составе VAN CANTO Вокалист VAN CANTO Sly решил покинуть коллектив после десятилетнего сотрудничества. В своем прощальном обращении к фэнам певец вспомнил добрым словом время, проведенное в VAN CANTO, поблагодарил своих поклонников за многолетнюю поддержку, а также пожелал успеха своим бывшим коллегам. При этом Sly не обозначил каких-либо конкретных причин своего ухода, частично сославшись на личные мотивы.



Тем временем, VAN CANTO уже назвали имя музыканта, который приходит на замену Sly. Им стал некто Hagen, которого группа немедленно окрестила Hagel, что в переводе с немецкого означает "град". Демо-видео "Voice Number Seven", записанное с участием нового вокалиста доступно для просмотра ниже.









+0 -3



( 1 ) просмотров: 658

