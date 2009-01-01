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*Van Canto*



20 авг 2017 : 		 Изменения в составе VAN CANTO

8 мар 2016 : 		 Семплы новых песен VAN CANTO

19 фев 2016 : 		 Новое видео VAN CANTO

19 янв 2016 : 		 Видео с текстом от VAN CANTO

8 дек 2015 : 		 Новый альбом VAN CANTO выйдет в марте

21 окт 2015 : 		 Автограф-сессия VAN CANTO в Петербурге

23 апр 2015 : 		 Выступления VAN CANTO в России перенесены

27 ноя 2014 : 		 Концертное видео VAN CANTO

10 фев 2014 : 		 Новое видео VAN CANTO

19 янв 2014 : 		 VAN CANTO о бонусах

16 янв 2014 : 		 Семплы новых песен VAN CANTO

13 дек 2013 : 		 Новое видео VAN CANTO

9 дек 2013 : 		 EPK от VAN CANTO

26 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VAN CANTO

22 окт 2013 : 		 Название нового альбома VAN CANTO

28 фев 2013 : 		 VAN CANTO остались на NAPALM RECORDS

5 янв 2013 : 		 VAN CANTO планируют запись альбома

1 авг 2012 : 		 Новое видео VAN CANTO

18 май 2012 : 		 Новое видео VAN CANTO

23 янв 2012 : 		 Записи бывшей группы участников VAN CANTO доступны для скачивания

30 сен 2011 : 		 Новое видео VAN CANTO

17 сен 2011 : 		 Новое видео VAN CANTO

21 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VAN CANTO

5 июн 2011 : 		 VAN CANTO работают над новым альбомом

25 сен 2010 : 		 Новое видео VAN CANTO

7 авг 2010 : 		 Новое видео VAN CANTO

1 апр 2010 : 		 Новое видео VAN CANTO

1 фев 2010 : 		 Новое видео VAN CANTO

13 янв 2010 : 		 Новое видео VAN CANTO на песню MANOWAR

10 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома VAN CANTO

28 дек 2009 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома VAN CANTO

30 окт 2009 : 		 Новости от VAN CANTO

23 авг 2009 : 		 VAN CANTO подписались на Napalm Records

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|||| 20 авг 2017

Изменения в составе VAN CANTO

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Вокалист VAN CANTO Sly решил покинуть коллектив после десятилетнего сотрудничества. В своем прощальном обращении к фэнам певец вспомнил добрым словом время, проведенное в VAN CANTO, поблагодарил своих поклонников за многолетнюю поддержку, а также пожелал успеха своим бывшим коллегам. При этом Sly не обозначил каких-либо конкретных причин своего ухода, частично сославшись на личные мотивы.

Тем временем, VAN CANTO уже назвали имя музыканта, который приходит на замену Sly. Им стал некто Hagen, которого группа немедленно окрестила Hagel, что в переводе с немецкого означает "град". Демо-видео "Voice Number Seven", записанное с участием нового вокалиста доступно для просмотра ниже.

VAN CANTO - New Lineup Announced; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kiss073
21 авг 2017, 01:00		Буэ, простите, пожалуйста. Так напрягается, вот-вот о...ся, проститие...но.


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