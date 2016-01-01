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Кавер-версия LINKIN PARK от ONI

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ONI публиковали кавер-версию композиции LINKIN PARK "A Place For My Head" в качестве трибьюта Честеру Беннингтону.

«LINKIN PARK были первой группой, открывшей для меня тяжелую музыку и проложившую путь в металл. Его голос и тексты повлияли на множество людей, включая и меня. И мир без Честера уже не будет прежним. Мы решили записать эту кавер-версию в качестве трибьюта группе и Честеру. Всеми помыслами с его семьей и фанатами».

ONI Streaming LINKIN PARK Cover вЂњA Place For My HeadвЂќ




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