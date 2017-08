все новости группы







Azonic







26 авг 2017 : Основатель BLIND IDIOT GOD в AZONIC



сегодня



Основатель BLIND IDIOT GOD в AZONIC Проект AZONIC, в состав которого входят основатель BLIND IDIOT GOD Andy Hawkins и Tim Wyskida (KHANATE, BLIND IDIOT GOD), выпустят вторую работу, "Prospect Of The Deep Volume One", двадцать седьмого октября на Indivisible Music.















+0 -0





просмотров: 72