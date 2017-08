27 авг 2017



Новый релиз THE YARDBIRDS выйдет осенью Пятого ноября на CD, виниле и в делюкс-версии состоится выход двойного альбома THE YARDBIRDS, продюсером которого был Jimmy Page:



«Мы думали, что эти записи навсегда утеряны, но они нашлись и мы их пересвели. Это важный с точки зрения истории релиз и мы очень рады, что он наконец-то увидит свет!»



Трек-лист:



Live At Anderson Theatre

“Train Kept A Rollin’”

“Mr, You’re A Better Man Than I”

“Heart Full Of Soul”

“Dazed And Confused”

“My Baby”

“Over Under Sideways Down”

“Drinking Muddy Water”

“Shapes Of Things”

“White Summer”

“I’m A Man” (contains Moanin’ And Sobbin’)



Studio Sketches

“Avron Knows”

“Spanish Blood”

“Knowing That I’m Losing You (Tangerine)”

“Taking A Hold On Me”

“Drinking Muddy Water” (Version Two)

“My Baby”

“Avron’s Eyes”

“Spanish Blood” (Instr.)









