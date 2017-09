сегодня



Новый альбом OZ выйдет осенью OZ выпустят новую работу, получившую название "Transition State", двадцатого октября на AFM Records:



“Bone Crusher”

“Restless”

“Heart Of A Beast”

“Drag You To Hell”

“Whore Of Babylon” (Bonus Track)

“The Witch”

“In A Shadow Of A Shotgun”

“Never Close Your Eyes”

“The Mountain”

“Demonized”

“We'll Never Die”

“Sister Red” (Bonus Track)

“Midnight Screams” (Bonus Track)









