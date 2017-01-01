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*Mason*



15 сен 2017 : 		 Новое видео MASON

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|||| 15 сен 2017

Новое видео MASON

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"Cross This Path", новое видео группы MASON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impervious", выходящего шестого октября:

"Eligos"
"Burn"
"Tears Of Tragedy"
"The Afterlife"
"Impervious"
"Cross This Path"
"Sacrificed"
"Hellbent On Chaos"
"Created To Kill"

Aussie Thrashers MASON Set To Unleash New Album Impervious, Debut New Video "Cross This Path"





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