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15 сен 2017
Новое видео MASON
"Cross This Path", новое видео группы MASON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impervious", выходящего шестого октября:
"Eligos"
"Burn"
"Tears Of Tragedy"
"The Afterlife"
"Impervious"
"Cross This Path"
"Sacrificed"
"Hellbent On Chaos"
"Created To Kill"
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