15 сен 2017 : Новое видео MASON



15 сен 2017



Новое видео MASON "Cross This Path", новое видео группы MASON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impervious", выходящего шестого октября:



"Eligos"

"Burn"

"Tears Of Tragedy"

"The Afterlife"

"Impervious"

"Cross This Path"

"Sacrificed"

"Hellbent On Chaos"

"Created To Kill"













просмотров: 238