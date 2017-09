DVD MORTUARY DRAPE выйдет осенью

DVD MORTUARY DRAPE MORTUARY DRAPE , 2016 , Erik Danielsson (Watain), AC Wild (Bulldozer), Andy Bull Panigada (Bulldozer), Al De Noble (Death SS, Secret Sphere) Aphazel (Ancient):



Intro

Primordial

Mortuary Drape

Mother

Crepuscolar Whisper

Atral Bewitchment

Dance Of Spirits

Reincarnation

Chain / Medium Mortem

Tregenda

Larve

Zombie

Who Calls Me

Fallen Angel (Bulldozer)

Welcome Death (Bulldozer)

Lithany

Necromancer

Vengeance from Beyond

Obsessed by Necromancy

Necromaniac

Inquisition

Dreadful Discovery

1600 Gnostic Year

Pentagram

Abbot











: 122