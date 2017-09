сегодня



Новая песня ALL PIGS MUST DIE "Blood Wet Teeth," новая песня группы ALL PIGS MUST DIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hostage Animal", выход которого запланирован на 27 октября на Southern Lord.













