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BLOOD DUSTER объявили о распаде После двадцати шести лет существования, BLOOD DUSTER объявили о финальном шоу, которое состоится с Corner Hotel девятого декабря и пройдет при поддержке Fuck… I’m Dead, Contaminated, Neck Grip, Reaper, Blunt Shovel, Dead Root и Christ Crusher. Стоимость билетов — 6.66 долларов.







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