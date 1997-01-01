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BLOOD DUSTER объявили о распаде
После двадцати шести лет существования, BLOOD DUSTER объявили о финальном шоу, которое состоится с Corner Hotel девятого декабря и пройдет при поддержке Fuck… I’m Dead, Contaminated, Neck Grip, Reaper, Blunt Shovel, Dead Root и Christ Crusher. Стоимость билетов — 6.66 долларов. |
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