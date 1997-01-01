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CARMINE APPICE: «Нет новых героев на ударном фронте» CARMINE APPICE ответил на вопрос в недавнем интервью, есть кто-то из молодых барабанщиков, кто его впечатлил:



«Немногих из молодых мы знаем. Молодое поколение, оно сидит в интернете и находит новые группы. Мы так не делаем. Я к тому, что у меня нет времени сидеть и выискивать в интернете новые группы.



Мы привыкли включать радио и так узнавать о ком-то новом. Так что среди тех, кто это делает, может быть и кое-кто крутой. Как, например, я слышал одного. Vinny (обращается к брату), эти ребята для тебя — BLACK STONE CHERRY. Я узнал, что на из последнем альбоме они сыграли нашу песню CACTUS "Evil", и там много чего нужно показать в плане мастерства, и парень был прекрасен. Я не знаю, как его зовут, но звучал он круто. Но вот всё к чему я веду — есть много команд с отличными барабанщиками, но так как альбомов больше нет, нет и героев на ударном фронте, никаких новых барабанщиков-героев. Это печально, потому что мы привыкли к росту, прогрессу, я занимался VANILLA FUDGE в 1973-м, 1974-м, потом появился Stewart Copelan в 1978-м, а прошло одиннадцать лет с того момента, как я это сделал, но он был невероятный, и вот так появился новый герой-барабанщик. Но сейчас подобного просто не происходит.



Группам требуются годы на подобное. Они не играют на радио. Если послушаете рок-станции, то там всё одно и то же. Никакого нового радио в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. Это ужасно. Послушайте даже Sirius, вы там слышали новое?»















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