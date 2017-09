29 сен 2017



Вокалист PAPA ROACH в новом видео NOTHING MORE "Don't Stop", новое видео группы NOTHING MORE, в съемках которого принимал участие вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Stories We Tell Ourselves".



















