5 окт 2017



Обложка и трек лист нового альбома FRAGILE MORTALS Группа FRAGILE MORTALS, в состав которой входят Darryl "DMC" McDaniels (RUN-D.M.C.) и все участники GENERATION KILL, в том числе Rob Dukes (ex-EXODUS) и Rob Moschetti (ex-PRO-PAIN, M.O.D.), опубликовала обложку и трек-лист дебютного альбома "The Dark Project", выход которого намечен на 13 октября на Digital Launch via Entertainment One Music:



01. Whispers Of Death

02. The Big Lie

03. Bitch

04. Underneath The Skin

05. Lot Lizard

06. Suicide

07. Fired Up!

08. Bad Man

