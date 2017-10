сегодня



Видео с текстом от HANGING GARDEN HANGING GARDEN опубликовали официальное видео с текстом на песню “Our Dark Design”, которая взята из выходящего 27 октября на Lifeforce Records альбома "I Am Become":



“As Above, So Below”

“Hearthfire”

“Elysium”

“Our Dark Design”

“Kouta”

“From Iron Shores”

“One Hundred Years”

“Forty One Breaths”

“Ennen”















