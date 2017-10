сегодня



Новый альбом THE ATOMIC BITCHWAX выйдет зимой THE ATOMIC BITCHWAX выпустят новую работу, получившую название "Force Field", восьмого декабря на Tee Pee Records. Запись проходила в Freakshop, Keyport, NJ , сведение в The Panic Room, Ocean, NJ, а мастеринг проводил Alan Douches (Chelsea Wolfe, Tombs, The Obsessed):



“Hippie Speedball”

“Earth Shaker (Which Doobie U Be)”

“Alaskan Thunder F*ck”

“Shocker”

“Crazy”

“Fried Dyed And Layin To The Side”

“Shell Of A Man”

“Houndstooth”

“Tits And Bones”

“Humble Brag”

“Super Highway”

“Liv A Little”









