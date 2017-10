сегодня



Новая песня PRETTY BOY FLOYD "Girls All Over The World", новая песня группы PRETTY BOY FLOYD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Public Enemies", выход которого запланирован на первое декабря:



“S.A.T.A.”

“Feel The Heat”

“High School Queen”

“Girls All Over The World”

“American Dream”

“We Can’t Bring Back Yesterday”

“We Got The Power”

“Do Ya Wanna Rock”

“Run For Your Life”

“Shock The World”

“Paint It On”

“7 Minutes In Heaven”

“Star Chaser”

“So Young So Bad”











+0 -0





просмотров: 47