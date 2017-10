16 окт 2017



Видео с текстом от LADY BEAST LADY BEAST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Every Giant Shall Fall", которая взята из выходящего 17 ноября на Cruz Del Sur Music альбома "Vicious Breed":



“Seal The Hex”

“Lone Hunter”

“The Way”

“Always With Me”

“Get Out”

“Every Giant Shall Fall”

“Sky Graves”

“Vicious Breed”











