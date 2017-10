сегодня



Дебютный альбом EISLEY/GOLDY выйдет зимой Проект EISLEY/GOLDY, в состав которого входят вокалист David Glen Eisley и гитарист Craig Goldy (RESURRECTION KINGS, ex-DIO), ранее оба бывшие участники GIUFFRIA, выпустит дебютную работу, получившую название "Blood, Guts And Games", первого декабря на Frontiers Music Srl. Видео на первый сингл из этого релиза, "The Heart Is A Lonely Hunter", доступно ниже.



Трек-лист:



01. The Heart Is A Lonely Hunter

02. I Don't Belong Here Anymore

03. Lies I Can Live With

04. No More Prayers In The Night

05. Love Of The Game

06. Wings Of A Hurricane

07. Life, 'If Only A Memory'

08. Soul Of Madness

09. Track Thirteen

10. Believe In One Another















