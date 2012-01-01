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*The Pineapple Thief*



23 окт 2017 : 		 Фрагмент нового фильма THE PINEAPPLE THIEF

12 сен 2017 : 		 Концертное видео THE PINEAPPLE THIEF

25 июл 2016 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

25 май 2016 : 		 Видео с текстом от THE PINEAPPLE THIEF

12 май 2016 : 		 Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF выйдет в августе

26 янв 2016 : 		 Новая песня вокалиста THE PINEAPPLE THIEF

6 ноя 2014 : 		 Акустика от THE PINEAPPLE THIEF

28 апр 2013 : 		 Новое видео THE PINEAPPLE THIEF

5 сен 2012 : 		 Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF доступен для прослушивания

4 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PINEAPPLE THIEF

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|||| 23 окт 2017

Фрагмент нового фильма THE PINEAPPLE THIEF

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THE PINEAPPLE THIEF представили фрагмент из нового концертного видео, “Alone At Sea”.

THE PINEAPPLE THIEF вЂ“ вЂњAlone At SeaвЂќ From Where We Stood Concert Film Streaming; Video





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