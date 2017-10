сегодня



DANKO JONES принял участие в работе над юбилейной версией хита GUANO APES "Open Your Eyes" Немецкие рокеры GUANO APES отмечают 20-летие своего дебютного альбома "Proud Like A God", вышедшего в 1997 году. В связи с этим они перезаписали альбом, в него вошла кавер-версия песни Eminem'а "Lose Yourself", кроме того, канадский рокер Danko Jones принял участие в записи новой версии хита "Open Your Eyes".



Трек-лист "Proud Like A God XX":



Disc 1

"Open Your Eyes" (2017 Mix)

"Maria" (2017 Mix)

"Rain" (2017 Mix)

"Lords of the Boards" (Remastered)

"Crossing The Deadline" (2017 Mix)

"We Use the Pain" (2017 Mix)

"Never Born" (2017 Mix)

"Wash It Down" (2017 Mix)

"Get Busy" (2017 Mix)

"Suzie" (2017 Mix)

"Score" (2017 Mix)



Disc 2

"Open Your Eyes" (2017 Version featuring Danko Jones)

"Lose Yourself"

"Rain" (2017 Version)

"Crossing The Deadline" (2017 Version)

"This Is Not America"

"Never Born" (2017 Version)

"Precious"

"Suzie" (2017 Version)

"Get Busy" (2017 Version)















