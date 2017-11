1 ноя 2017



Концертный релиз STRIFE выйдет осенью STRIFE выпустят новый концертный релиз, "Live At The Troubadour", специально ко дню музыкального магазина. Трейлер доступен ниже. Он будет доступен в варианте CD+DVD и LP+DVD:



01. Waiting02. Grey03. Will To Die04. Untitled05. Rise Again06. Angel Wings07. Blistered08. Lift09. Through And Through10. Force Of Change11. What Will Remain















