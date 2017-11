все новости группы







2 ноя 2017 : CRESCENT на Listenable Records



CRESCENT на Listenable Records Египетская дэт-металл команда CRESCENT заключила соглашение с Listenable Records и выпустит новую работу, получившую название "The Order Of Amenti" в феврале. За оформление отвечал Michal 'Xaay’ Loranc:



“Reciting Spells To Mutilate Apophis”

“Sons Of Monthu”

“Obscuring The Light”

“Through The Scars Of Horus”

“The Will Of Amon-Ra”

“Beyond The Path Of Amenti”

“The Twelfth Gate”

