Ранние ЕР OBSESSION будут переизданы Первого декабря на CD и в цифровом варианте состоится выход первых релизов OBSESSION, "Marshall Law" EP, "Scarred For Life" и "Methods Of Madness", которые будут снабжены 12-страничным буклетом с текстами и заметками от Michael Vescera.



Трек-лист "Marshall Law":



01. Only The Strong Will Survive02. Hatred Unto Death03. The Execution04. Marshall Law 05. Marshall Law (Demo Version)



"Scarred For Life":



01. Intro / Scarred For Life 02. Winner Takes All 03. Losing My Mind 04. In The End 05. Bang Em' Till They Bleed 06. Take No Prisoners 07. Taking Your Chances 08. Run Into The Night 09. Tomorrow Hides No Lies 10. Shadows Of Steel (Bonus Track) 11. Evil In Her Eyes (Bonus Track)



"Methods Of Madness":



01. Four Play / Hard To The Core 02. High Treason 03. For The Love Of Money 04. Killer Elite 05. Desperate To Survive 06. Methods Of Madness 07. Too Wild To Tame 08. Always On The Run 09. Panic In The Streets 10. Missing You (Bonus Track) 11. Waiting For Your Call (Bonus Track)























