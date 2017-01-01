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Matt Guillory







8 дек 2017 : Новое видео MATT GUILLORY



8 дек 2017



Новое видео MATT GUILLORY Видео на первую композицию MATT'a GUILLORY, "Inside", известного по работе в сольном проекте вокалиста DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. В состав его команды входят: Marco Sfogli (guitars), Peter Wildoer (drums) и бывший вокалист Amaranthe Andy Solveström.















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