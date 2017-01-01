Новое видео MATT GUILLORY

Видео на первую композицию MATT'a GUILLORY, "Inside", известного по работе в сольном проекте вокалиста DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. В состав его команды входят: Marco Sfogli (guitars), Peter Wildoer (drums) и бывший вокалист Amaranthe Andy Solveström.
LU---
Дилемму Дали хотяб...причём в ней ещё один классный музыкант открылся Джереми Колсон...думаю в представлении не нуждается? :-)
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).