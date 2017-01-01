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*Matt Guillory*



8 дек 2017 : 		 Новое видео MATT GUILLORY

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|||| 8 дек 2017

Новое видео MATT GUILLORY

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Видео на первую композицию MATT'a GUILLORY, "Inside", известного по работе в сольном проекте вокалиста DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. В состав его команды входят: Marco Sfogli (guitars), Peter Wildoer (drums) и бывший вокалист Amaranthe Andy Solveström.

MATT GUILLORY - Official Video For "Inside" Featuring Members Of JAMES LABRIE Band And Former AMARANTHE Vocalist Released






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU---
8 дек 2017, 22:26		Мэтт отличный музыкант! Послушайте раннее творчество...
Дилемму Дали хотяб...причём в ней ещё один классный музыкант открылся Джереми Колсон...думаю в представлении не нуждается? :-)


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