8 дек 2017



Фрагмент нового DVD LABYRINTH Исполнение композиции LABYRINTH "Moonlight", взятое из концертного альбома "Return To Live", выходящего 26 января на CD/DVD и Blu-Ray, доступно ниже.



Трек-лист:



"Moonlight"

"New Horizons"

"The Night Of Dreams"

"Lady Lost In Time"

"State Of Grace"

"Heaven Denied"

"Thunder"

"Feel"

"Time After Time"

"Falling Rain"

"Die For Freedom"

"In The Shade"











+1 -0









просмотров: 257