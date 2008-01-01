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*Arthemis*



24 ноя 2017 : 		 Видео с выступления ARTHEMIS

16 янв 2017 : 		 Новый альбом ARTHEMIS выйдет весной

6 ноя 2014 : 		 Видео гитариста ARTHEMIS

14 окт 2014 : 		 Гитарист ARTHEMIS выпускает сольную работу

5 июл 2012 : 		 Новый альбом ARTHEMIS выйдет в августе

12 май 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARTHEMIS

18 апр 2008 : 		 ARTHEMIS подписались на Scarlet Records

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Видео с выступления ARTHEMIS

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Итальянская группа ARTHEMIS опубликовала видео с выступления на Wacken Open Air, состоявшегося летом 2014 года. Видео можно посмотреть ниже.

ARTHEMIS Live At Wacken Open Air 2014; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming



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