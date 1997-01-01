LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале
Немецкая группа LONG DISTANCE CALLING 2 февраля на InsideOut Music выпустит новый альбом "Boundless". Альбом будет доступен в следующих форматах: диджипак, 2LP с гейтфолдером + CD (с гравировкой на стороне D) и в виде цифрового скачивания. Предзаказ можно оформить здесь.
Трек-лист:
"Out There"
"Ascending"
"In The Clouds"
"Like A River"
"The Far Side"
"On The Verge"
"Weightless"
"Skydivers"
"Flashback" (Bonus Track)
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