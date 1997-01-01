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*Long Distance Calling*



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13 апр 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

26 янв 2016 : 		 LONG DISTANCE CALLING нашли вокалиста

7 мар 2013 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

11 янв 2013 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

20 окт 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING представили нового вокалиста

29 июн 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING работают над новыми песнями

26 фев 2011 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

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3 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза LONG DISTANCE CALLING

4 сен 2010 : 		 LONG DISTANCE CALLING записывают новый альбом

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LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале

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Немецкая группа LONG DISTANCE CALLING 2 февраля на InsideOut Music выпустит новый альбом "Boundless". Альбом будет доступен в следующих форматах: диджипак, 2LP с гейтфолдером + CD (с гравировкой на стороне D) и в виде цифрового скачивания. Предзаказ можно оформить здесь.

Трек-лист:

"Out There"
"Ascending"
"In The Clouds"
"Like A River"
"The Far Side"
"On The Verge"
"Weightless"
"Skydivers"
"Flashback" (Bonus Track)

LONG DISTANCE CALLING To Release Boundless Album In February; Teaser Streaming





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