LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале Немецкая группа LONG DISTANCE CALLING 2 февраля на InsideOut Music выпустит новый альбом "Boundless". Альбом будет доступен в следующих форматах: диджипак, 2LP с гейтфолдером + CD (с гравировкой на стороне D) и в виде цифрового скачивания. Предзаказ можно оформить здесь.



Трек-лист:



"Out There"

"Ascending"

"In The Clouds"

"Like A River"

"The Far Side"

"On The Verge"

"Weightless"

"Skydivers"

"Flashback" (Bonus Track)













