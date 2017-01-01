Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [61]
*Новый трек MORBID ANGEL [54]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [47]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [27]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [24]
*
[= ||| все новости группы



*End*



7 дек 2017 : 		 Участники MISERY SIGNALS, FIT FOR AN AUTOPSY, COUNTERPARTS в END

| - |
|||| сегодня

Участники MISERY SIGNALS, FIT FOR AN AUTOPSY, COUNTERPARTS в END

*
zoom
*
* *
"Necessary Death", новое видео группы END, в состав которой входят участники MISERY SIGNALS, FIT FOR AN AUTOPSY, COUNTERPARTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "From The Unforgiving Arms Of God":

"Chewing Glass"
"Usurper"
"Love Let Me Die"
"From The Unforgiving Arms Of God"
"Necessary Death"
"Survived By Nothing"

END Featuring Members Of MISERY SIGNALS, FIT FOR AN AUTOPSY, COUNTERPARTS And More Release "Necessary Death" Music Video






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 60

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом