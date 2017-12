сегодня



Участники MISERY SIGNALS, FIT FOR AN AUTOPSY, COUNTERPARTS в END "Necessary Death", новое видео группы END, в состав которой входят участники MISERY SIGNALS, FIT FOR AN AUTOPSY, COUNTERPARTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "From The Unforgiving Arms Of God":



"Chewing Glass"

"Usurper"

"Love Let Me Die"

"From The Unforgiving Arms Of God"

"Necessary Death"

"Survived By Nothing"















+0 -0









просмотров: 60