9 дек 2017



MARK SLAUGHTER на новой песни NORTHERN LIGHT ORCHESTRA NORTHERN LIGHT ORCHESTRA опубликовали композицию "The Night Before Christmas", в записи которой принимал участие Mark Slaughter.



В работе над альбомом проекта также принимали участие: Bruce Kulick (KISS, Grand Funk Railroad), John Elefante (Kansas), David Ellefson (Megadeth), Chuck Wright (Quiet Riot), Doug Aldrich (Whitesnake, Dio, House Of Lords), Kane Roberts (Alice Cooper), Kip Winger, Bill Leverty (Firehouse), Robin McAuley (MSG), Tony Franklin The Fretless Monster (The Firm, Jimmy Page, Blue Murder), Kendall Bechtel, Ken Mary (House of Lords, Alice Cooper), Steve Conley (Flotsam And Jetsam), Anna Hiltbrand и Laura Walsh.









+0 -2









просмотров: 253