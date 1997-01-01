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*Cane Hill*



19 дек 2017 : 		 Новая песня CANE HILL

25 апр 2016 : 		 Новое видео CANE HILL

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Новая песня CANE HILL

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"10 Cents", новая песня группы CANE HILL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Too Far Gone", выход которого запланирован на 10 января:

"Too Far Gone"
"Lord Of Flies"
"Singing In The Swamp"
"Erased"
"Why?"
"It Follows"
"Scumbag"
"Hateful"
"10 Cents"
"The End"

CANE HILL Streaming New Song "10 Cents"; New Album Due In January






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