20 дек 2017



Новый альбом MARCO MENDOZA выйдет весной MARCO MENDOZA выпустит новый сольный диск, получивший название "Viva La Rock", весной следующего года. Запись проходила в Копенгагене вместе с Soren'ом Andersen'ом (Glenn Hughes/Mike Tramp/Electric Guitars):



"Viva La Rock"

"Sue Is On The Run"

"Rocketman"

"Sweetest Emotion"

"Chinatown"

"Burned"

"Love 2 U"

"Leah"

"Hey Baby"

"Let It Flow"











просмотров: 260