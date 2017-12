21 дек 2017



Тизер нового альбома WALKING PAPERS Группа WALKING PAPERS, в состав которой входят Jefferson Angell (THE MISSIONARY POSITION), Benjamin Anderson (THE MISSIONARY POSITION), Duff McKagan (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Barrett Martin (SCREAMING TREES, MAD SEASON), выпустят новую работу, получившую название "WP2", 19 января на Loud & Proud Records.



Трек-лист:



01. My Luck Pushed Back

02. Death On The Lips

03. Red & White

04. Somebody Else

05. Yours Completely

06. Hard To Look Away

07. Before You Arrived

08. Don't Owe Me Nothin'

09. This Is How It Ends

10. I Know You're Lying

11. Into The Truth



Новый трейлер к альбому доступен ниже.















+0 -2









просмотров: 426