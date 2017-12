все новости группы







Metaprism







24 дек 2017 : Новое видео METAPRISM

8 ноя 2016 : Новое видео METAPRISM



сегодня



Новое видео METAPRISM "Unleash The Fire", новое видео METAPRISM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Catalyst To Awakening", сведением которого занимался Tony Lindgren (Dragonforce, Kreator, Angra), а в качестве гостей в записи участвовали: Timo Somers (Delain) на "Anomalous II: Ghost Of Asylum", Marco Pastorino (Temperance) и Chiara Tricarico (Teodasia, former vocalist for Temperance) на "Incarcerate".



Трек-лист:



"The Awakening"

"Codex Regius"

"Unleash The Fire"

"Incarcerate"

"Anomalous I: Illogical Era"

"Anomalous II: Ghost Of Asylum"

"Living By Proxy"

"Carve The Stone"

"Aftermath"

"Unanimous"

"Catharsis"











+0 -2









просмотров: 277