Видео с выступления YEAR OF THE GOAT Профессиональное видео с выступления YEAR OF THE GOAT, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2016, доступно для просмотра ниже:



"Angel's Necropolis"

"The Key And The Gate"

"Pillars Of The South"

"Vermin"

"Vermillion Clouds"

"Black Sunlight"

"Riders Of Vultures"









