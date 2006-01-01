13 янв 2018



BENEDICTION работают над новым материалом BENEDICTION в процессе работы над новым, первым за десять лет, студийном материалом. Dave Hunt в настоящий момент занимается сочинением текстов в то время как Darren Brookes и Peter Rewinsky собирают музыкальные наработки.















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