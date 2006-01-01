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все новости группы
Benediction
13 янв 2018
:
BENEDICTION работают над новым материалом
1 ноя 2014
:
Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре
19 июн 2013
:
Видео с выступления BENEDICTION
31 дек 2008
:
BENEDICTION выпустят сингл
6 ноя 2008
:
BENEDICTION в январе начнут работу в студии
29 июн 2008
:
BENEDICTION: новый трек в сети
22 май 2008
:
Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION
20 май 2008
:
Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети
13 май 2008
:
Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION
6 май 2008
:
Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION
25 апр 2008
:
BENEDICTION завершили работу над новым альбомом
6 фев 2008
:
Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION
3 фев 2007
:
Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION
19 янв 2007
:
Подробности о новом альбоме BENEDICTION
9 май 2006
:
BENEDICTION приостанавливают свою деятельность
11 фев 2006
:
Новый альбом BENEDICTION выйдет летом
13 янв 2018
BENEDICTION
работают над новым материалом
BENEDICTION в процессе работы над новым, первым за десять лет, студийном материалом. Dave Hunt в настоящий момент занимается сочинением текстов в то время как Darren Brookes и Peter Rewinsky собирают музыкальные наработки.
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5
)
Vareg
13 янв 2018, 16:04
Как давно не слышал о этой группе) а они хороши
rassol
13 янв 2018, 17:00
Я думал, они уже давно подохли.
Юрий Лоза
13 янв 2018, 17:27
А чем 10 лет занимались? Могли уже наработать на пару тройку альбомов. Да и Ханта тоже нах, верните Дэйва , а то тоже бедолага никак не родит ничего путного
OlegZ
13 янв 2018, 19:01
Да, Инграм хорош был.
Suicide333Poly
13 янв 2018, 21:56
последний альбом был зело говён, смогут ли реабилитироваться...
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).