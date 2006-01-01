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*Benediction*



13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION

6 май 2008 : 		 Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION

25 апр 2008 : 		 BENEDICTION завершили работу над новым альбомом

6 фев 2008 : 		 Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION

3 фев 2007 : 		 Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION

19 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме BENEDICTION

9 май 2006 : 		 BENEDICTION приостанавливают свою деятельность

11 фев 2006 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет летом

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|||| 13 янв 2018

BENEDICTION работают над новым материалом

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BENEDICTION в процессе работы над новым, первым за десять лет, студийном материалом. Dave Hunt в настоящий момент занимается сочинением текстов в то время как Darren Brookes и Peter Rewinsky собирают музыкальные наработки.





BENEDICTION Working On First Album In 10 Years



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Vareg
13 янв 2018, 16:04		Как давно не слышал о этой группе) а они хороши

rassol
13 янв 2018, 17:00		Я думал, они уже давно подохли.

Юрий Лоза
13 янв 2018, 17:27		А чем 10 лет занимались? Могли уже наработать на пару тройку альбомов. Да и Ханта тоже нах, верните Дэйва , а то тоже бедолага никак не родит ничего путного

OlegZ
13 янв 2018, 19:01		Да, Инграм хорош был.

Suicide333Poly
13 янв 2018, 21:56		последний альбом был зело говён, смогут ли реабилитироваться...


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