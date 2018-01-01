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13 янв 2018
LIK на METAL BLADE RECORDS
Шведская дэт-металл группа LIK заключила соглашение с лейблом METAL BLADE RECORDS. Новый альбом планируется выпустить в мае:
* Christofer Barkensjö (WITCHERY, CONSTRUCDEAD, FACE DOWN, KAAMOS, THE RESISTANCE, CARNAL FORGE, GRAVE, NIGHTRAGE) - Drums, Vocals
* Niklas Sandin (KATATONIA, AMARAN, LIFE ECLIPSE, SIEBENBÜRGEN) - Guitar
* Tomas Åkvik (NALE, CHAOSYS, KATATONIA, THE RESISTANCE) - Vocals, Guitar
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