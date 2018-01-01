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*LIK*



13 янв 2018 : 		 LIK на METAL BLADE RECORDS

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|||| 13 янв 2018

LIK на METAL BLADE RECORDS

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Шведская дэт-металл группа LIK заключила соглашение с лейблом METAL BLADE RECORDS. Новый альбом планируется выпустить в мае:

* Christofer Barkensjö (WITCHERY, CONSTRUCDEAD, FACE DOWN, KAAMOS, THE RESISTANCE, CARNAL FORGE, GRAVE, NIGHTRAGE) - Drums, Vocals
* Niklas Sandin (KATATONIA, AMARAN, LIFE ECLIPSE, SIEBENBÜRGEN) - Guitar
* Tomas Åkvik (NALE, CHAOSYS, KATATONIA, THE RESISTANCE) - Vocals, Guitar





Swedish Death Metallers LIK Sign With METAL BLADE RECORDS



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