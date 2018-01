все новости группы







13 янв 2018 : LIK на METAL BLADE RECORDS



13 янв 2018



LIK на METAL BLADE RECORDS Шведская дэт-металл группа LIK заключила соглашение с лейблом METAL BLADE RECORDS. Новый альбом планируется выпустить в мае:



* Christofer Barkensjö (WITCHERY, CONSTRUCDEAD, FACE DOWN, KAAMOS, THE RESISTANCE, CARNAL FORGE, GRAVE, NIGHTRAGE) - Drums, Vocals

* Niklas Sandin (KATATONIA, AMARAN, LIFE ECLIPSE, SIEBENBÜRGEN) - Guitar

* Tomas Åkvik (NALE, CHAOSYS, KATATONIA, THE RESISTANCE) - Vocals, Guitar















