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RON KEEL на лейбле басиста MEGADETH EMP Label Group, основанные басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом, объявили о запуски подлейбла EMP Outlow, который будет заниматься артистами, играющими в жанрах southern rock/outlaw country. Второго марта лейбл переиздаст альбом вокалиста STEELER/KEEL Ron'a Keel'a, выпущенный собственными силами в 2014 году. Материал альбома прошел ремастеринг и пересведение, а в его записи принимали участие такие музыканты как Frank Hannon (TESLA), Mike Vanderhule (Y&T), Paul Shortino (ROUGH CUTT, QUIET RIOT), Travis Toy (RASCAL FLATTS) и другие. В качестве бонуса альбом будет содержать композицию "Rock N Roll Hell", в записи которой принимали участие Troy Lucketta (TESLA), Jeff LaBar и Eric Brittingham из CINDERELLA. http://keelband.com





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