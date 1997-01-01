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*Keel*



12 янв 2018 : 		 RON KEEL на лейбле басиста MEGADETH

10 дек 2009 : 		 Семплы нового альбома KEEL

30 ноя 2008 : 		 Новости от BACKYARD BABIES

20 сен 2002 : 		 Гитарист ex-KEEL выпустит сольник

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RON KEEL на лейбле басиста MEGADETH

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EMP Label Group, основанные басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом, объявили о запуски подлейбла EMP Outlow, который будет заниматься артистами, играющими в жанрах southern rock/outlaw country. Второго марта лейбл переиздаст альбом вокалиста STEELER/KEEL Ron'a Keel'a, выпущенный собственными силами в 2014 году. Материал альбома прошел ремастеринг и пересведение, а в его записи принимали участие такие музыканты как Frank Hannon (TESLA), Mike Vanderhule (Y&T), Paul Shortino (ROUGH CUTT, QUIET RIOT), Travis Toy (RASCAL FLATTS) и другие. В качестве бонуса альбом будет содержать композицию "Rock N Roll Hell", в записи которой принимали участие Troy Lucketta (TESLA), Jeff LaBar и Eric Brittingham из CINDERELLA.



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